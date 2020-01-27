طقس ليبيا: تفاصيل الأحوال الجوية ليومي الثلاثاء والأربعاء

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليومي الثلاثاء والاربعاء أن تشهد الاجواء طقس مستقر على أغلب مناطق البلاد نتيجة تأثير مرتفع جوي مصحوب بأجواء صافية إلى قليلة السحب، بينما تتكاثر السحب أحياناً على مناطق الجبل الأخضر مع أحتمال ضعيف لهطول أمطار خفيفة.

وتكون درجات الحرارة نهاراً بمناطق الشمال والوسط تتراوح ما بين ( 17 – 20 ) درجة مئوية، وفي مناطق الجبل الغربي ( 15 – 17 )، وفي مناطق الجبل الأخضر ( 13 – 15 )، وفي مناطق الجنوب ( 20 – 24 ) ، وتصل على غات والمناطق المجاورة لها إلى ( 27 ).

ووفقا للتقرير تكون سرعة الرياح بأغلب المناطق تكون من خفيفة إلى معتدلة ، تنشط نسبياً رياح شمالية غربية يوم الثلاثاء بفترة النهار على الساحل الشرقي للجبل الأخضر وساحل البطنان.

وبحسب التقرير فإنه نتيجة أستقرار العوامل الجوية وتوفر الرطوبة يتوقع الخبراء تشكل الضباب خلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد الثلاثاء بأغلب مناطق الشمال الغربي والجفره وشرق الحمادة ، والله أعلم.

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