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موريتانيا ..اقالة موظف بالرئاسة على خلفية وصفه أردوغان باللص

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

فصلت الرئاسة الموريتانية اليوم الاثنين الملحق الاعلامي الصحفي سيد محمد ولد ابه على خلفية نشر تدوينة على حسابه في الفيسبوك ، وصف فيها الرئيس التركي رجب أردوغان باللص.

وقال الصحفي في تدوينة  ثانية على صفحته في الفيسبوك :”دون سابق إنذار استدعاني الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية صباح اليوم وعرض أمامي هذه التدوينة، مستفسرا إن كان الحساب يعود لي فأجبت بالتأكيد، فقال لي إنني موظف في رئاسة الجمهورية وكل ما يصدر عني يعتبر موقفا للرئاسة وقد أسأت لدولة صديقة وإن تركيا قدمت احتجاجها على مضمون التدوينة”.

وأضاف: “قلت له إن التدوين لا يلزم إلا صاحبه خاصة إذا لم يكن ناطقا رسميا بأي جهة وكل الموظفين يعبرون عن آرائهم في مختلف القضايا وطنيا ودوليا..أبلغني الرجل أن الرئاسة قررت وضع حد للتعاون معي”..

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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