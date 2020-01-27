لجنة من مصلحة المطارات تقيّم أضرار مطار سرت

زارت لجنة فنية مشكلة من قبل مصلحة المطارات بالحكومة الليبية، مطار سرت الدولي للاطلاع على جاهزيته وتقييم الأضرار به وإعداد تقارير مفصلة تشمل القيمة التقديرية لصيانة المرافق بالمطار.

وضمت الجولة رئيس اللجنة الصادق الرابطي، مدير مكتب التفتيش والمتابعة بالمصلحة، وأعضاء اللجنة وهم مدير مكتب رئيس المصلحة مجدي العرفي، ومدير مكتب النقل الجوي اسامة العبيدي، إضافة لرئيس قسم المهابط والمنشآت ورئيس قسم الكهرومكانيكية، وآخرين، وكان في استقبالهم آمر قاعدة القرضابية الجوية وموظفون بمطار سرت.

وتأتي هذه الجهود ضمن المساعي لإعادة تشغيل المطار المغلق منذ 5 سنوات ونظرا لأهميته الاستراتيجية في المنطقة الوسطى، وتعد هذه الخطوة مهمة لاستكمال العمل في تنفيذ برامج خدمية في المنطقة وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وحتى بعد سنوات من الوعود باستكمال العمل في صيانة مطار سرت، يبقى الكثير من أعمال الصيانة اللازمة لإعادة الافتتاح.

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