عقيلة: دور مهم لمصر بـ”دعم الأجسام الشرعية”

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع عضو البرلمان المصري مصطفى بكري، سبل توحيد مواقف المجلسين تجاه التحديات التي تواجهها المنطقة العربية عامة وليبيا خاصة.

وأشاد رئيس مجلس النواب من خلال موقعه الإلكتروني، عقيلة صالح، خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، بالدور الذي تلعبه مصر في دعمها “الأجسام الشرعية في ليبيا”.

من جهته، قال مصطفى بكري إن اللقاء ناقش الآفاق المستقبلية للحلول السياسية المطروحة، وسبل دعم العلاقات الليبية العربية وخاصة مع مصر، ومؤتمر برلين، بالإضافة إلى لقاء موسكو.

وأكد عضو البرلمان المصري “أن الشرعية الوحيدة هي شرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والجيش الوطني”.

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