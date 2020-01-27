جنائي طبرق يداهم مصانع للخمور وأوكار للدعارة بالمنطقة الصناعية

أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصدر أمني من قسم البحث الجنائي في طبرق لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تم ضبط مصانع للخمور وأوكار للدعارة في بعض المصانع في مناطق عدة من المدينة.

وأوضح المصدر أنه بعد ورود معلومات من وحدة التحريات عن وجود مصانع للخمور المحلية وشبكات الدعارة بالمنطقة الصناعية تمت مداهمة هذه المصانع في المنطقة الصناعية وباب درنة وسوق العجاج يديرها مصريون وأفارقة.

وأضاف المصدر الأمني انه تم ضبط المتهمين في حالة تلبس وتم إحضارهم إلى قسم البحث الجنائي والتحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر أنه تم ضبط كمية من الخمور محلية الصنع تقدر بمئات الليترات كانت معدة للبيع في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنه تم إتلاف الكمية بالكامل عن طريق النيابة والتحفظ على معدات المصنع.

ولفت المصدر إلى أنه بناءً على معلومات وردت إلينا عن قسم التحريات بوجود 4 أماكن لممارسة الدعارة بالمنطقة الصناعية، تم إختيار الوقت المناسب ومداهمة والأماكن والقبض على عدد من الرجال والسيدات من الجنسية الأفريقية تم ترحيلهم عن طريق مكتب الأمم المتحدة في بنغازي.

وأكد المصدر الأمني أن قسم البحث الجنائي في طبرق يقوم بحملات ليلية على المنطقة الصناعية كذلك المزارع المنتشرة حول المدينة والتي كثرت فيها السرقات.

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