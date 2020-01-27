برلين تهدِّد بفرض عقوبات على الدول التي تنتهك حظر توريد الأسلحة لليبيا

دعا وزير الخارجية الألماني اليوم الاثنين لفرض عقوبات على الدول التي انتهكت الحظر على صادرات الأسلحة إلى ليبيا؛ إذ أخبر “هايكو ماس” الصحفيين بأنه “لا شك لديه” في أن هناك حاجة للكثير من العمل لتطبيق القرارات التي اتُّخذت في الاجتماعات رفيعة المستوى التي عُقدت مؤخرًا بشأن ليبيا.

واتفقت القوى العالمية في اجتماع عُقد يوم 19 يناير الجاري في برلين على احترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، ووقف أي دعم عسكري للأطراف المتناحرة، ودفعهم لوقف إطلاق النار بشكل كامل.

واعترف “ماس” الذي تحدث بعد اجتماع مع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين بأن هناك “تطورات تجري بما يتناقض” مع أهداف اجتماع برلين، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وشدَّد “ماس” على ضرورة دعم الهدنة الهشة في ليبيا عبر دعم ما اتُّفق عليه في برلين من خلال التصويت على قرار في مجلس الأمن؛ وهو ما سيؤدي إلى فرض عقوبات بشكل ما على الدول التي انتهكت الحظر على الأسلحة.