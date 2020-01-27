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رويترز: اللجنة العسكرية الليبية تعقد أول اجتماعاتها في جنيف

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت مصادر إن اللجنة العسكرية الليبية، المشكلة من قبل خمسة مسؤولين عسكريين من طرفي الصراع، ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف.

وذكرت وكالة “رويترز” أن هذا الاجتماع من المقرر عقده الأسبوع الجاري.

الى ذلك  قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن صاروخين سقطا على مطار معيتيقة في طرابلس، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين، وتضرر المدرج والمباني.

ولم تحمّل البعثة أي جهة مسؤولية هذا الهجوم، وهو الثاني في غضون أيام. ويستخدم المطار لإطلاق طائرات مسيرة مقاتلة وفرتها تركيا لمواجهة الطائرات المسيرة التي يستخدمها الجيش الوطني الليبي، والتي أرسلتها الإمارات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • تضييع وقت .فاصل ونواصل القتال لتحرير البلاد من الارهاب والحل كما قال اللواء المسمارى عسكرى والكل يتفق معه فالخوان لا يلتزمون باى اتفاق ولا يخرجوا من السلطة الا بالقوة كما حدث فى مصر والسودان رغم انف اردوغان الجبان

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