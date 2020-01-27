شاحنات إغاثية لـ”الزنتان” مقدمة من الهلال الأحمر بنغازي

تقرير|218

وصلت إلى مدينة الزنتان 6 شاحنات محملة بالمواد الإغاثية مقدمة من الأمانة العامة للهلال الأحمر ببنغازي للنازحين والمتضررين من الحرب.

ويرى مدير مكتب الهلال الأحمر فرع الزنتان عبدالباسط عبدالسلام أن بداية عام 2020 مبشرة للهلال الأحمر، فقد وصلت إلى مخازن الفرع في الزنتان هذه الشحنات من المواد التموينية والإغاثية كي توزع على النازحين من مناطق النزاع في إطار جهد الهلال الأحمر الليبي في تقديم يد العون والمساندة لكل المتضررين في كل ربوع ليبيا دون تفريق بين منطقة وأخرى .

وتنوعت المواد التموينية الإغاثية التي وصلت الزنتان بين الأغطية والفرش والمواد الغذائية ومواد التنظيف وغيرها من المساعدت التي قدمت بناءً على الاحتياجات الملحة.

وتأتي شحنة المساعدات في وقت يعاني فيه المتضررون من أماكن النزاع ، وتأتي لتؤكد على الدور الإنساني للهلال الأحمر الذي يصر على ممارسة دوره في أحلك الظروف.

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