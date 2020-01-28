بنغازي..رئيس هيئة الاتصالات يجتمع بمدارء فروع شركات الاتصالات بالمنطقة الشرقية

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28 January, 2020

عقد رئيس الهيئة العامه للإتصالات والمعلوماتيه سالم الدرسى اجتماعا صباح الاثنين ببنغازي مع مدارء شركات الاتصالات بالمنطقة الشرقية

وحضر الاجتماع عبدالرحمن الارناوطى مدير شركة المدار و خالد الفاخرى مدير منطقة الخدمات البريديه بشركة بريد ليبيا بنغازى و نائب رئيس الهيئة العامة للاتصالات و عمر الخفيفى مدير منطقة اتصالات هاتف ليبيا بنغازى و ماجد الرابحى مدير شركة الجيل فرع المنطقه الشرقيه و عطيه العبدلى رئيس اللجنه التسيريه بشركة البنيه والاستثمار بنغازى و يوسف الدرسى رئيس اللجنه التسيريه بشركة ليبيانا بالمنطقة الشرقية و عماد بوهدمه مدير شركة ليبيا للاتصالات فرع منطقه الشرقيه .

وذكر المكتب الاعلامي للهيئة ان خلال تطرق لمناقشه المشاكل التي تعانيها الشركات و حلحلتها بالطريقة التي تضمن تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب