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بنغازي..رئيس هيئة الاتصالات يجتمع بمدارء فروع شركات الاتصالات بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بنغازي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

28 January, 2020

عقد رئيس الهيئة العامه للإتصالات والمعلوماتيه  سالم الدرسى اجتماعا صباح الاثنين ببنغازي  مع مدارء  شركات الاتصالات بالمنطقة الشرقية  

وحضر الاجتماع عبدالرحمن الارناوطى مدير شركة المدار و خالد الفاخرى مدير منطقة الخدمات البريديه بشركة بريد ليبيا بنغازى و نائب رئيس الهيئة العامة للاتصالات و  عمر الخفيفى مدير منطقة اتصالات هاتف ليبيا بنغازى و  ماجد الرابحى مدير شركة الجيل فرع المنطقه الشرقيه و  عطيه العبدلى رئيس اللجنه التسيريه بشركة البنيه والاستثمار بنغازى و  يوسف الدرسى رئيس اللجنه التسيريه بشركة ليبيانا بالمنطقة الشرقية و عماد بوهدمه مدير شركة ليبيا للاتصالات فرع منطقه الشرقيه .
وذكر المكتب الاعلامي للهيئة ان  خلال تطرق لمناقشه  المشاكل التي تعانيها  الشركات و حلحلتها بالطريقة التي تضمن تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب   

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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