طرابلس..”تعليم الوفاق” تحاور طلاب الشهادة الثانوية

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انتظمت في مدينة طرابلس فعاليات الجلسة الحوارية الأولى لوزارة التعليم بحكومة الوفاق مع طلبة الشهادة الثانوية على مستوى بلديات العاصمة.

التأمت الجلسة وسط حضور كبير من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمهتمين بالشأن التعليمي .. واستهلت بكلمة لوكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة”، أكد من خلالها على أن الهدف من الجلسة هو الاستماع لطلبة الشهادة الثانوية والتعرف على مخاوفهم واهتماماتهم وإثراء النقاش حول الترتيبات الخاصة بإجراء الامتحانات النهائية.

وقام مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية المكلف الدكتور “علي خريف ” بالرد على بعض تساؤلات الطلبة خلال فعاليات الجلسة الحوارية وقال “خريف” إن الوزارة تدرس جميع الخيارات لمراعاة ظروف الطلبة كافة.

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