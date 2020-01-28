“الأزمة الليبية” محور لقاء الرئيس التونسي مع وزير الخارجية الإماراتي

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الاثنين في قصر قرطاج وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ، وتناول الطرفان العلاقات بين البلدين وتطويرها خاصةً في مجالات الاستثمار.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها الأزمة الليبية وسبل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا ومنها ضرورة التزام مختلف الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار في إطار حل سياسي ليبي ليبي، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين الإمارات وتونس، لإيجاد حل سلمي ينهي الأزمة الليبية ويسهم في حقن دماء الشعب الليبي.

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