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“الأزمة الليبية” محور لقاء الرئيس التونسي مع وزير الخارجية الإماراتي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الاثنين في قصر قرطاج وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ، وتناول الطرفان العلاقات بين البلدين وتطويرها خاصةً في مجالات الاستثمار.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها الأزمة الليبية وسبل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا ومنها ضرورة التزام مختلف الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار في إطار حل سياسي ليبي ليبي، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين الإمارات وتونس، لإيجاد حل سلمي ينهي الأزمة الليبية ويسهم في حقن دماء الشعب الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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