“هلال أحمر غدامس” يحصر ليوزع 100 طن من المساعدات الجزائرية

شرع فريق جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع غدامس في عملية حصر المواد الإغاثية المقدمة من الهلال الأحمر الجزائري، ضمن الاستعدادات لتوزيعها على مستحقيها-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمجلس البلدي غدامس- وستوزع المواد حسب الخطة المتفق عليها مع الإدارة المركزية للهلال الأحمر، في إطار تحقيق مبدأ العدالة في عملية التوزيع.

وتشير إدارة المجلس البلدي في منشورها إلى أن فريق الهلال الأحمر فرع غدامس استلم ما يقارب من 100 طن من المساعدات يوم الأربعاء الماضي وذلك ما أعلنته أيضاً السلطات الجزائرية.. وبذا سيقوم الهلال الأحمر بتوزيع الكميات المستلمة من طرفه.

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