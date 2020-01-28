نقاش في جامعة اجدابيا حول مقترح المركب الجامعي

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شهد مدرج كلية العلوم في جامعة اجدابيا حلقة نقاش حول مقترح المركب الجامعي المزمع انشاؤه في المدينة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور موسى المقريف وعميد بلدية اجدابيا مبارك المنفي ومسؤولين عن الشركة المنفذة للمشروع “روبين” وعدد من عمداء الكليات والموظفين.

قُدمت في الجلسة الحوارية عروض مرئية من قبل مندوب الشركة المنفذة فأبدى الحضور ملاحظاتهم والأراء حول بعض التفاصيل التي ارتأوا أنها تستوجب التعديل، فرحبت الشركة بالملاحظات ووعدت بأخذها في الحسبان عند وضع التصميم النهائي للمشروع.

يُذكر أن مشروع المركب الجامعي لمدينة اجدابيا كان أحد أهم البنود التي ناقشتها البلدية مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أثناء زيارته للمدينة.

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