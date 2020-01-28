اخبار ليبيا الان

ترامب يطالب أردوغان بضرورة إنهاء التدخل في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

28 January, 2020

أعلن البيت الأبيض، مساء أمس الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفياً مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان حول الحاجة إلى إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا والحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الرئيسين اتفقا كذلك على ضرورة وقف العنف في إدلب بشمالي سوريا، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأوضح أن ترامب “سلط الضوء على أهمية قيام تركيا واليونان بحل خلافاتهما بشأن شرق المتوسط”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ترامب يستغل اردوغان ككلب صيد يوجهه لاطياد الفريسة ثم ياخذها لنفسه كما حدث من قبل عندما كان اردوغان ينبح فى قضية خاششقى ثم تدخل اردوغان وعقد صفقة القرن مع السعودية ثم حرضه على دخول شمال سوريا لكى تنسحب القوات الامريكية من الحدود وتكتفى بالسيطرة على نفط سوريا واليوم اعطت اروغان ضوء اخضر لينبح فى شرق المتوسط وليبيا ليضغط ترامب على اوربا لعقد صفقة تجارية حرة جديدة مثل الصين وللضغط على مصر والسعودية والامارات لقبول صفقة القرن الفلسطينية كلها حركات امريكانى مكشوفة

    رد

  • من ترامب للسلطان المعتوه لا تكن احمق فضحتنا بنقل ارهابيين علنا وبطائرات مدنية صحيح اعطيتك دور اخضر لتنقل ارهابيين ولكن سرا ياحمار انت عارف انهم بيحاكمونى فى مجلس الشيوخ وساعلن اليوم صفقة القرن فى فلسطين واريد ان تصفق لى ياصفيق والا غردت ودمرت اقتصادك يا احمق .فيرد اردوغان تمام افندم تشكرات ترامب سيدى

    رد

  • الاستفادة الامريكية شرق المتوسط بناء ثلاث قواعد جديدة فى اليونان وعقد صفقة سلاح ضخمة مع اليونان وطلب الانضمام لمنظمة غاز البحر المتوسط بصفة مراقب ورفع حظر التسلح عن قبرص والضغط على اوربا لتطلب حماية امريكا من اردوغان الذى يهدد باغراقها بالارهابيين والمطلوب من اوربا دفع نفقات القوات الامريكية التى ستحميها مع تحرك حاملة طائرات امريكية واخرى فرنسية شرق المتوسط لحماية قبرص من التهديدات التركية واليوم يعلن ترامب خطة القرن وسط هذه الظروف الضبابية

    رد