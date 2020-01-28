ترامب يطالب أردوغان بضرورة إنهاء التدخل في ليبيا

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

28 January, 2020

أعلن البيت الأبيض، مساء أمس الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفياً مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان حول الحاجة إلى إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا والحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الرئيسين اتفقا كذلك على ضرورة وقف العنف في إدلب بشمالي سوريا، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأوضح أن ترامب “سلط الضوء على أهمية قيام تركيا واليونان بحل خلافاتهما بشأن شرق المتوسط”.