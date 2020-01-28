فخامة رئيس مجلس النواب يبحث مع عضو البرلمان المصري مصطفى بكري سبل توحيد المواقف تجاه التحديات التي تواجهها المنطقة

القبة 28 يناير 2020 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة مع عضو البرلمان المصري مصطفى بكري بحضور معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، وبحث اللقاء سبل توحيد المواقف بين المجلسين تجاه التحديات التي تواجهها المنطقة العربية عامة وليبيا خاصة.

وقال عضو البرلمان المصري مصطفى بكري بإنه تم مناقشة الآفاق المستقبلية للحلول السياسية المطروحة, وكذلك سبل دعم العلاقات الليبية العربية وخاصة مع جمهورية مصر, لافتاً إلى أن اللقاء تطرق لمؤتمر برلين بالإضافة إلى لقاء موسكو .

وأكد بكري على أن الشرعية الوحيدة هي شرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والقوات المسلحة العربية الليبية .

وبدوره، أشاد رئيس مجلس النواب بالدور الذي تلعبه جمهورية مصر العربية لدعمها الأجسام الشرعية في ليبيا كذلك العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين . ( وال – القبة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال