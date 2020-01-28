مؤسسة النفط : إنتاج ليبيا يهبط لـ 72 ألف برميل وإغلاق مجمع رأس لانوف

قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، اليوم الإثنين، إن إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى 262 ألف برميل يوميا، نزولاً من 1.2 مليون برميل يوميا، مؤكدًا أن الإنتاج قد يهبط إلى 72 ألف برميل يوميا قريبا جدا.

وأكد صنع الله في تصريحات لرويترز، أنه لا تهديد لصادرات الغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب “جرين – ستريم” حتى الآن، مضيفًا أن ليبيا تغلق مجمع البولى إيثيلين فى رأس لانوف بسبب نقص خام اللقيم، لافتًا إلى أن الأولوية ستكون لمصفاة الزاوية من حيث توافر الخام.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، إلى أن هناك بعض الجهود التى تجرى حاليا لرفع الحصار النفطى، لكنه أوضح أنه لا يمكن البت بموعد إتمام ذلك.

وكانت القبائل العربية الليبية، أعلنت الأسبوع الماضى إغلاق موانئ وحقول النفط فى شرق وجنوب ليبيا، رفضا لاستغلال الجماعات المسلحة وحكومة الوفاق الموالية لتركيا لعوائد النفط فى التسليح وضرب الجيش الليبي، علاوة على مخاوف من تحويل أموال النفط الليبي إلى البنوك التركية، وهى العمليات التي كشفت عنها تقارير عدة فى الأونة الأخيرة.

المصدر: وكالات