لجنة 5+5 العسكرية تعقد اجتماعها في جنيف خلال أيام

تعقد لجنة 5+5 العسكرية التي أقرها مؤتمر برلين، اجتماعها الأول في جنيف خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر مطلع في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد المصدر أن التحضيرات ما تزال جارية لإطلاق الحوار بين أعضاء اللجنة التي ستجمع 5 شخصيات ممثلة للجيش الوطني مع 5 مرشحين آخرين من طرف الوفاق بهدف الإشراف على الترتيبات الأمنية، بناء على مخرجات مؤتمر برلين.

ونفى ذات المصدر تحديد البعثة الأممية لأي موعد رسمي سابق لعقد اللجنة، مشيراً إلى أنه لا يُمكن القول أن الاجتماع قد تأجل.

وستلتقي لجنة (5+5) في جنيف للسير في الملف الأمني والعسكري، ومن أهم أعمالها تحويل الهدنة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، ونزع السلاح، وتفكيك التشكيلات المسلحة، وتنفيذ حظر السلاح، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

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