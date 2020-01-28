شاهد| مرتزقة سوريين يحتفلون بالأموال التي تلقوها من حكومة الوفاق لقتال الجيش الوطني

طرابلس-العنوان

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مرتزقة سوريين تابعين لما يسمى “فيلق الرحمن” الموالي لـ تركيا يحتفلون بحصولهم على رواتبهم بالدولار والدينار الليبي معا، وذلك بعد وصولهم إلى العاصمة طرابلس للقتال بجانب مليشيات الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.

وكانت عدة تقارير، قد أكدت إن المرتزقة وقعوا عقوداً لمدة 6 أشهر مع ميليشيات الوفاق مقابل 2000 دولار لكل مقاتل شهريا.

وكشف المرصد السوري عن وصول نحو 2400 مقاتل موالٍ لتركيا و1700 يستعدون للانتقال، مؤكدا أن المقابل المادي الذي تعرضه تركيا أبرز أسباب التطوع، في إطار متابعته عملية نقل “مرتزقة أنقرة” إلى ليبيا.

ولفتت مصادر إلى أن بعض المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم عناصر سبق وأن كانوا ضمن فصيل “حركة حزم” ثم انضموا إلى فصائل “سيلمان شاه” و”السلطان مراد” وفصائل أخرى موجودة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية في سورية، وذلك بعد حل حركة حزم قبل عدة سنوات.