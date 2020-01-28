حصيلة “كورونا” ترتفع إلى 106 وفيات .. والصين توصي مواطنيها بعدم السفر

هوبي 28 يناير 2020 (وال) – رتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم فيروس «كورونا» المستجد إلى 106 وفيات في الصين، حيث واصل الوباء تفشيه مع تسجيل نحو 1300 إصابة جديدة، حسب ما وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت لجنة الصحة في هوبي، اليوم الثلاثاء، إن الفيروس حصد أرواح 24 شخصًا جديدًا لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 106 وفيات، في حين انتقلت العدوى إلى 1291 شخصا آخر، مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من أربعة آلاف حالة.

وأوصت الصين مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج، إذ قالت الإدارة الوطنية للهجرة إن «خفض التنقلات عبر الحدود يساهم في السيطرة على الوباء»، مؤكدة أنها أعلنت هذه التوصيات «لحماية صحة وسلامة الصينيين والأجانب على حد سواء». وكانت بكين علقت منذ الإثنين الرحلات المنظمة داخل البلاد وإلى الخارج.

وبالتزامن، أعلن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، أن طوكيو سترسل اليوم طائرة لإجلاء نحو مئتين من رعاياها في الصين، مضيفا: «أنجزنا الترتيبات مع الجانب الصيني لتأمين عملية النقل إلى المطار».

وأضاف “الرحلة الأولى ستقلع مساء اليوم الثلاثاء وسننقل مواد مساعدات مثل أقنعة وملابس وقاية للصينيين ولليابانيين كذلك، منوها بأن نحو مئتي شخص سيستقلون هذه الطائرة من أصل 650 يابانيا أبدوا رغبتهم في الرحيل .

وأكد موتيجي سنواصل تنسيق الجهود مع الحكومة الصينية ووكالات مختصة، بما في ذلك لتأمين عمليات النقل البري، ليتمكن كل اليابانيين الراغبين في العودة إلى بلدهم من القيام بذلك في أسرع وقت ممكن .

ويتوقع أن تصل الرحلة إلى اليابان صباح الأربعاء، وعلى متنها مسؤولون في قطاع الصحة لمراقبة أوضاع الركاب. لكن السلطات لا تنوي وضع هؤلاء في الحجر الصحي.

وقال مسؤول في وزارة الصحة اليابانية لـ«فرانس برس»: «سنرسل نحو أربعة أشخاص في كل طائرة بينهم طبيب ومسؤول عن الحجر الصحي وممرضة»، موضحا أن الذين تبدو عليهم أعراض مثل الحمى سينقلون إلى المستشفى مباشرة عند وصولهم . (وال – هوبي)

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