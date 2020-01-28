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تزويد 40 ألف طالب ليبي بمستلزمات تعليمية جديدة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت منظمة اليونيسيف بالتعاون مع وزارة التعليم بتزويد أكثر من 40 ألف طالب في مختلف مناطق ليبيا بالمستلزمات التعليمية المتمثلة في الحقائب والأدوات المدرسية والترفيهية.

وتأتي هذه المستلزمات التعليمية ضمن حملة تحمل شعار “تعليمنا مستقبلنا – بعودتنا نصنع التغيير” تستهدف المؤسسات التعليمية والطلبة بمختلف مناطق ليبيا.

وفي إطار أعمالها على مستوى ليبيا، قامت اليونيسف بالتعاون مع مركز CESVIبإنشاء 8 مراكز تحت عنوان “بيتي” في طرابلس وزوارة ومصراتة وسبها وبنغازي.

ويقدم برنامج بيتي “مجموعة شاملة من الخدمات تتضمن خدمات دعم التعليم، حماية الطفل، فضلاً عن المهارات الحياتية ومختبرات الكمبيوتر للأطفال والفتيات والفتيان والأسر وأفراد المجتمع”.

وقالت المنظمة إن هذه المبادرة تهدف لتوفير مساحة آمنة للأطفال وتشجيع التنمية الكاملة والرفاه البدني والمعرفي والاجتماعي والنفسي للأطفال، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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