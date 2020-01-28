تزويد 40 ألف طالب ليبي بمستلزمات تعليمية جديدة

قامت منظمة اليونيسيف بالتعاون مع وزارة التعليم بتزويد أكثر من 40 ألف طالب في مختلف مناطق ليبيا بالمستلزمات التعليمية المتمثلة في الحقائب والأدوات المدرسية والترفيهية.

وتأتي هذه المستلزمات التعليمية ضمن حملة تحمل شعار “تعليمنا مستقبلنا – بعودتنا نصنع التغيير” تستهدف المؤسسات التعليمية والطلبة بمختلف مناطق ليبيا.

وفي إطار أعمالها على مستوى ليبيا، قامت اليونيسف بالتعاون مع مركز CESVIبإنشاء 8 مراكز تحت عنوان “بيتي” في طرابلس وزوارة ومصراتة وسبها وبنغازي.

ويقدم برنامج بيتي “مجموعة شاملة من الخدمات تتضمن خدمات دعم التعليم، حماية الطفل، فضلاً عن المهارات الحياتية ومختبرات الكمبيوتر للأطفال والفتيات والفتيان والأسر وأفراد المجتمع”.

وقالت المنظمة إن هذه المبادرة تهدف لتوفير مساحة آمنة للأطفال وتشجيع التنمية الكاملة والرفاه البدني والمعرفي والاجتماعي والنفسي للأطفال، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

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