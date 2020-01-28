مضادات سلاح الجو التركي تسقط طائرة مسيرة للجيش شرق مصراتة

أخبار ليبيا24

أسقطت مضادات سلاح الجو التركي اليوم الثلاثاء طائرة مُسيرة تابعة للجيش الوطني فوق منطقة الكراريم شرقي مصراتة.

وأعلن المركز الإعلامي لـ “عملية بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مُسيرة للجيش الوطني فوق منطقة الكراريم شرقي مصراتة.

وقال المركز، “دفاعاتنا الجوية تنجح قبل قليل في إسقاط طائرة اماراتية مسيرة شرق مصراتة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم مكتب الإعلام لعملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، عبد المالك المدني، “الأن فرحة عارمة لكل أهالي مدينة مصراتة وأيضا لباقي المدن بعد أن نجحت منظومة الدفاع الجوي بإسقاط طائرة إماراتية مسيرة بمنطقة الكراريم شرق مصراتة”.

وأضاف، “بإذن الله سنقسطهم واحدة تلوا الأخرى”. وأظهر تسجيل فيديو وصور، نشرته “عملية بركان الغضب” لحظة سقوط الطائرة وحطامها.

ونصبت تركيا نظام دفاع جوي وراداراً في ضواحي في مناطق العمليات العسكرية، وذلك في إطار الدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة إلى حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وأبرز مقطع فيديو نصب قوات الوفاق لمنظومة الدفاع الجوي لاعتراض طائرات قوات الجيش الوطني الليبي التي تلاحقها في طرابلس وغيرها من المناطق.

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