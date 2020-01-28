أردوغان: ينبغي منع حفتر من انتهاك وقف القتال

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة إيقاف قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، عن انتهاك وقف إطلاق النار لتحقيق السلام في ليبيا.

وقال أردوغان تصريح أدلى به للصحفيين، على متن الطائرة، خلال توجهه من الجزائر إلى غامبيا، “ينبغي إيقاف حفتر الفار من موسكو وبرلين عن انتهاك وقف إطلاق النار لتحقيق السلام في ليبيا، والتقدم في العملية السياسية”، وذلك حسب وكالة سبوتنيك

وتابع: “حفتر يقوم بممارسات شنيعة في ليبيا ونحن نتابعها وسنواصل حتى النهاية القيام بما يلزم”.

وأضاف الرئيس التركي أن “الجزائر أحد أهم الدول المجاورة لليبيا، ويمكنها لعب دور هام في العملية السياسية هناك”، موضحا أنه “بحث الوضع في ليبيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أجرت زيارة إلى تركيا الأسبوع الماضي”.

وقال: “قلت لميركل بشكل واضح وصريح بأنهم يقفون في المكان الخاطئ، فحفتر كذاب، وأنهم يمنحون فرصة لتدليل هذا الكاذب، … وروسيا هناك من خلال مرتزقة “فاغنر”.

وشدد أردوغان أن “السراج قدم امتحانا ناجحا في موسكو، وانحاز للاتفاق في برلين، وأما الطرف الآخر (حفتر) فلم ينحاز للاتفاق”، مؤكدا أن الألاعيب ذاتها يتم تنفيذها في مجلس الأمن الدولي، وأنه بحث الموضوع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.