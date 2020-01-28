النايض : نرفض اتفاقات تركيا وحكومة الوفاق انتهت منذ 2016

أكد الدكتور عارف النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، ومستشار البرلمان الليبي، رفض مجلس النواب الليبي للمذكرات التى وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق فى طرابلس، لافتًا إلى انتهاء ولاية الوفاق منذ عام 2016.

وفى حواره لهيئة الإذاعة اليونانية ERT، أوضح النايض أن حكومة الوفاق، التى يرأسها فايز السراج، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، لم تحظى بثقة البرلمان الليبى، وبالتالى فقد انتهت ولايتها منذ عام 2016، ما يعنى أنه لا شرعية لأي اتفاقات أو مذكرات توقع عليها تلك الحكومة.

وأكد المستشار البرلمانى الليبى: “المذكرات مع تركيا باطلة وغير قانونية”، وأنه ليس لديهم أى شرعية لتوقيع هذه الاتفاقات، كما ينبغى على دول العالم المهتمة بالقضية الليبية أن تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، بالإضافة إلى الاعتراض الذى أبدته اليونان نظرا لانتهاك اتفاقية السراج مع تركيا للحقوق اليونانية.

وأشار النايض إلى أنه تم مناقشة هذه المذكرات والاتفاقات من خلال البرلمان الليبي وتم إلغائها بالفعل من قبل البرلمان، وتم اعتبارها اتفاقات ملغاة وغير شرعية.

وأضاف أن هناك شعور داخل ليبيا بأن الوقت قد حان للخلاص من حكومة السراج الغير شرعية، لافتا إلى أن الأمر بسيط للغاية، وهو عدم التمديد لحكومة السراج، وأنه كان يجب إعلان ذلك صراحة منذ انتهاء ولاية الوفاق فى 2016.

وشدد النايض على أن تحقيق وقف إطلاق النار فى ليبيا يتوقف على تفعيل جاد لفرض حظر إرسال الأسلحة وإعادة الجماعات المقاتلة التى أرسلها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من حيث أتت، إلا أنه للأسف مازال يرسل الجماعات المسلحة إلى ليبيا كل يوم، ضاربا بالقوانين الدولية عرض الحائط.

وتابع المستشار الليبى، أن أردوغان قام بالفعل بإدخال نحو 5 آلاف من عناصر المليشيات الجهادية والإرهابية إلى ليبيا، مؤكدا على أنه لتحقيق وقف إطلاق النار يجب إخراج هذه الجماعات المسحلة من ليبيا، وأن الليبيين والبرلمان الليبى خاطب جميع الدول الأوروبية بوضع حد لهذه الانتهاكات التركية، والتصدى لأطماع أردوغان فى منطقة شرق المتوسط، لاسيما بعد انتهاكاته المستمرة للمنطقة الإقيمية الخالصة الخاصة باليونان.

المصدر: بوابة مبتدأ