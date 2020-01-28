السعيدي: من الضروري أن تنسق دول الجوار لحماية حدودها من إنتقال العناصر الإرهابية اليها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إنه من الضروري دعم دول الجوار الليبي خارطة الحل السياسي التي قدّمها مؤتمر برلين، فضلاً عن أهمية التنسيق بينها لحماية حدودها مع ليبيا من انتقال العناصر الإرهابية إليها.

السعيدي وفي تصريح خاص لصحيفة “إندبندنت عربية” أمس الاثنين أشار إلى أن هذه الاجتماعات أكدت وقوف دول الجوار ضد مساعي التدخل العسكري التركي وإدراكها أن أزمة ليبيا بالأساس أزمة أمنية تحل من خلال فرض الجيش سيطرته على كامل التراب الليبي ونزع سلاح الميليشيات وأن يصبح السلاح في يد الدولة حصراً.

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