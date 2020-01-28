ترامب وأردوغان يبحثان انهاء التدخل الأجنبي في ليبيا

أكد متحدث باسم البيت الأبيض جاد دير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في ليبيا.

وبحسب رويترز قال دير إن الجانبان بحثا هاتفيا “الحاجة لإنهاء التدخل الأجنبي واستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا.واتفق الزعيمان على أن العنف الدائر في إدلب بسوريا ينبغي أن يتوقف”.

وكان أردوغان، أكد ضرورة إيقاف قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، عن انتهاك وقف إطلاق النار لتحقيق السلام في ليبيا.

وقال أردوغان تصريح أدلى به للصحفيين، على متن الطائرة، خلال توجهه من الجزائر إلى غامبيا، “ينبغي إيقاف حفتر الفار من موسكو وبرلين عن انتهاك وقف إطلاق النار لتحقيق السلام في ليبيا، والتقدم في العملية السياسية”