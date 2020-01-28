البعثة: نأمل من مجلس النواب تسليم قائمة ممثليه في مؤتمر جنيف قبل يوم الأربعاء المقبل

ليبيا – أعربت البعثة الأممية على لسان المتحدث باسمها جان علم عن أملها في أن يُسلّم مجلس النواب قائمة ممثليه في المسار السياسي قبل يوم الأربعاء المقبل.

علم وفي مداخلة مع قناة “NEWS 218″ أمس الاثنين قال إن التحضيرات جارية للبدء بالمسار السياسي لحل الأزمة الليبية، مضيفا أن مجلس الدولة بعث رسالة للبعثة الأممية تتضمن أسماء ممثليه في هذا المسار.

وأكد علم:” نحن ما زلنا ننتظر ونأمل أن يفعل أعضاء مجلس النواب الأمر نفسه وأن يختاروا ممثليهم بشفافية قبل ظهر يوم الأربعاء وأي تأخير سيطيل أمد الأزمة وبالتالي معاناة الناس”.

وكشف المتحدث باسم البعثة الأممية أن رئيس البعثة غسان سلامة سيقدّم إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا الأربعاء المقبل يتحدث فيها عن آخر المستجدات بشأن المسار السياسي ومن تجاوب مع جهود البعثة ومن لم يتجاوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية