وزير الخارجية اليوناني: اتفاق أنقرة وطرابلس لا يمكن أن يسهم في حل الأزمة الليبية

ليبيا – أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أن مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة الوفاق حول الحدود البحرية لا يمكن أن يسهم في الحل السياسي للأزمة الليبية.

ديندياس وفي مقابلة مع إحدى الصحف اليونانية أمس الاثنين أشار إلى أن بلاده مستعدة لبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا،مضيفا: “نعتبر عدم التطرق إلى المذكرة بين أنقرة وطرابلس في نتائج مؤتمر برلين غير مفهوم”،وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

ودعا وزير الخارجية اليوناني الأطراف إلى الالتزام بالموقف الأوروبي المشترك كما تم الاتفاق عليه في أعمال المجلس الأوروبي الأخير.

وزير الخارجية اليوناني أشار إلى أنه تلقى تأكيدات من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأن الموقف من اتفاق أنقرة وطرابلس “لا يزال كما هو ما يعني أن المذكرة باطلة.

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