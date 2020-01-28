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مديرية أمن بنغــازي تصدر كتاباً بعنوان (شهداء الكرامة)

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 28 يناير 2020 (وال) _ أصدرت مديرية أمن بنغــازي كتاباً بعنوان (شهداء الكرامة)، تحت رعاية وإشراف مدير أمن بنغــازي العميد عادل عبدالعزيز.

هذا و يعد الكتاب من ضمن الأعمال القائمة عليها مديرية أمن بنغــازي، لإضافة عناوين إلى المكتبة الأمنية  تحاكي الوضع الذي مرت به المديرية، وتخليده عبر التاريخ.

وحمل الكتاب عنوان (شهداء الكرامة)، عبر فيه الكاتب جمال الزياني عن الصخرة الصماء التي حطمت أسوارها أمال دولة داعش بفضل شهداء مديرية أمن بنغــازي، ورغبتهم في توفير حياة آمنة للمواطنين بعد الوقوف أمام كافة الجماعات الإرهابية، بعزوم الرجال لإكمال مسيرة شهداء الكرامة، لتبدأ مرحلة جديدة مبنية على أساس متين. (وال _ بنغازي) ر ع / ه ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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