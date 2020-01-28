معالي وزير الداخلية يفتتح مركز شرطة الفائدية التابع لمديرية أمن شحات

شحات 28 يناير 2020 (وال) _ افتتح معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ومدير مديرية أمن شحات، مركز شرطة الفائدية التابع لمديرية أمن شحات، بعد استكمال صيانته من جديد.

وأشار مدير أمن شحات العميد محمد فرج إلى أن مركز شرطة الفائدية من أقدم المراكز بالمنطقة، وتم صيانته وإعادة ترميمه بالكامل، ليكون بذلك من المباني الحديثة وتحت إشراف جهاز تطوير المدن.

هذا و حضر الافتتاح المساعد للشؤون الأمنية لمديرية أمن شحات العقيد خالد عبدالله، ومدير مكتب معالي وزير الداخلية المقدم محمد الوزري، وعدد من رؤساء المراكز والأقسام بمديرية أمن شحات، بالإضافة إلى المهندسين المشرفين على المشروع من جهاز تطوير المدن. (وال _ شحات) ع ع / ه ع

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