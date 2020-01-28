السباعي: السراج فقد شرعيته منذ الرابع من أبريل الماضي وإستعادها له المدافعون عن طرابلس

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي إن مقترح نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز لإخراج حكومة الوفاق من العاصمة طرابلس سواء داخل ليبيا أو خارجها إن صح الغرض منه إنهاء ما تبقى من الشرعية الدولية لحكومة الوفاق وأول ضحايا هذا المقترح هي حكومة الوفاق نفسها.

السباعي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” أمس الاثنين أضاف:” السراج فقد شرعيته يوم 4/4 الماضي، واستعادها له المدافعون عن طرابلس فخروج السراج وحكومته من طرابلس وابتعاده عن المدافعين عن طرابلس يعني نهايته هو أولا”.

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