هجوم مسلح على تمركز أمني بوادي عتبة شمالي مرزق

تعرض تمركز أمني تابع للغرفة الأمنية المشتركة في منطقة وادي عتبة شمال غرب مرزق، فجر اليوم الثلاثاء، إلى هجوم مسلح أدى إلى مقتل فرد أمن وإصابة خمسة آخرين تابعين، فيما نجح عناصر الغرفة في قتل اثنين من المهاجمين وأسر آخر.

وقال منذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، “استشهاد فرد وإصابة 5 تابعين للغرفة الأمنية المشتركة في منطقة وادي عتبة، بعد الرماية من أفراد يشتبه بأنهم تابعين لتنظيم الدولة”.

وأضاف، “تحركت عدة آليات عسكرية وقتلت فردين منهم ولازالت مستمرة ملاحقتهم عبر طريق ديجال”.