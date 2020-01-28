آخر متحدث باسم النظام السابق يعلن موقفه من لقاء بني وليد

أكد آخر متحدث باسم النظام السابق موسى إبراهيم أن لقاء بني وليد المقرر أن يجمع مختلف القبائل الليبية خطوة إيجابية على الطريق الصحيح مؤكدا أنه لقاء ليبي – ليبي يقف في مقابل اللقاءات المقامة برعاية أجنبية

وأشار إبراهيم في تسجيل مصور إلى أهمية اللقاءات التشاورية داخل ليبيا للبحث عن حل للازمة الليبية مؤكدا أن الحل لابد أن يكون ليبي- ليبي موضحا أن هناك مؤسستين تستطيعان إذا توفرت الظروف أن يوجدا مظلة لحل الأزمة الليبية الأولى مؤسسة الجيش مع اشتراط أن تكون مؤسسة سيادية غير مرتبطة بالأجنبي وغير مرتبطة بالقوى الإقليمية وتكون جامعة لكل الليبيين مؤكدا أن هذه المؤسسة موجودة معربا عن أمله في تحقق كل هذه الشروط بشكل كامل.

وأوضح أن المؤسسة الثانية هي القبائل الليبية وهي مؤسسة اجتماعية لديها أخلاق وقيم ولديها رصيد في حل الحروب الأهلية والصراعات منذ القرن السابع عشر مضيفا أنه من هذا المنطلق قام أهالي بني وليد بعمل لقاء تشاوري يهدف “للحوار وليس فيه أجندة مسبقة أو قرارات مسبقة أو وصاية على أحد” داعيا الجميع “من شرق ليبيا وغربها وجنوبها لشد الرحال صوب بني وليد حتى تبدأ عملية حوار ليبي- ليبي”.

وأكد إبراهيم أنه يؤيد هذا الموقف لأن بني وليد أرض تعرضت للظلم والحصار والقصف مضيفا إذا كان هناك مدينة ليبية لديها حقد فيفترض أن تكون بني وليد إلا أنها ليست كذلك ما يدل على رحابة صدر أهلها.

وأشار إبراهيم أن هذا اللقاء يقف في مقابل الحوارات الخارجية داعيا الليبيين للذهاب لبني وليد والحوار والتشاور لسحب البساط من الأجنبي وتسليمه لأنفسهم ليس لفرد يحكم ولا لقبيلة تتحكم ولا حزب سياسي كي يغتصب السلطة وإنما يسلموه لأنفسهم عبر المظلة الاجتماعية.

وأردف إبراهيم أن اللقاءات الحوارية مفيدة لأنها غير محملة بالضغط النفسي الذي يفرضه الزمن والأجندة مشيرا إلى أنه سيكون هناك اختلاف في وجهات النظر ويجب على الجميع الاستماع لأراء بعضهم للخروج بحلول مردفا أنه في اللقاءات تخرج آفاق الحلول.

وأشار إبراهيم إلى أن هذا اللقاء هو استكمال لمجهود سابق بدأ في 5/5 /2011 وتواصل في عدة مدن لذلك فإن استكمال هذا الجهد يؤكد أن الليبيين غير عاجزين وإنما قادرين للحوار.