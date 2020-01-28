أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق وقف الأعمال القتالية في ليبيا ينفذ بشكل عام، لكن هناك بعض الانتهاكات التي ترتكب على الأرض.

وقال بوغدانوف في مؤتمره الصحفي: “يبدو لنا أن اتفاق وقف العمليات يحظى بالاحترام بشكل عام وهناك انتهاكات خاصة وأن الجيش تحاربه قوات ليس بالنظامية بل جماعات مسلحة التي غالبا ما تكون ذات طبيعة متطرفة”بحسب سبوتنيك

وفي سياق رده على سؤال حول جلسة اللجنة العسكرية الليبية، قال: “روسيا تؤيد اجتماع الأطراف بأسرع وقت ممكن”

ولم يستبعد بوغدانوف أن يقوم قائد الجيش خليفة حفتر بزيارة جديدة إلى العاصمة الروسية موسكو للتفاوض وقال بهذا الخصوص: “أنا لا أعلم. لا استبعد ذلك. لدينا اتصالات مع الجميع، مع حكومة الوفاق الوطني، ومع المشير حفتر، وجميع القوى السياسية، الإقليمية والقبلية”.