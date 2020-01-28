الداخلية تفتتح مركز شرطة الفائدية بمديرية أمن شحات بعد صيانته

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افتتح وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ومدير أمن شحات مركز شرطة الفائدية التابع لمديرية أمن شحات بعد استكمال صيانته.

وأفاد مدير أمن شحات العميد محمد فرج، أن مركز شرطة الفائدية من أقدم المراكز بالمنطقة وتم صيانته وإعادة ترميمه بالكامل.

وحضر الافتتاح مساعد الشؤون الأمنية لمديرية أمن شحات، العقيد خالد عبدالله، ومدير مكتب وزير الداخلية، المقدم محمد الوزري، وعدد من ورؤساء المراكز والأقسام بمديرية أمن شحات.

وجاء افتتاح المركز، ضمن مشاريع أعمال الصيانة والتجهيز والتطوير التي تنفذها الحكومة الليبية من أجل تطوير المرافق الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لتكون قادرة على أداء واجبات حفظ الأمن والاستقرار.

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