فيديو يوثق مرتزقة سوريين يجاهرون بحصولهم على أموال من حكومة الوفاق لقاء محاربتهم للجيش الوطني

أخبار ليبيا24

وثقّ تسجيل مصور جديد مرتزقة سوريين في العاصمة طرابلس وهم يحتفلون بتقاضيهم أول مرتباتهم بالدولار وكذلك بالدينار الليبي.

وظهر في المقطع، الذي نشرته حسابات تابعة لبعض فصائل المعارضة السورية الرافضة لتجنيد سوريين للقتال في ليبيا، مرتزق سوري يجاهر بعرض حزمة من الأموال النقدية من فئات الدولار والدينار الليبي.

وكان برفقة المرتزق 4 مرتزقة آخرين تتوسطهم بندقية كلاشنكوف، ويتحدثون اللهجة السورية، قيل إنهم يتبعون لـ”فيلق الرحمن” الموالي لتركيا.

وأشارت تقارير سابقة، إن آلاف المرتزقة السوريين الذي أرسلتهم تركيا إلى العاصمة طرابلس، للانضمام إلى صفوف قوات حكومة الوفاق، سيتقاضون مرتبات تصل إلى 2000 دولار شهرياً لكل مقاتل.

ولم يخف، رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، في لقاء على قناة “بي بي سي” الإنجليزية الناطقة بالعربية، قيامهم بالتعاقد مع مرتزقة سوريين لمحاربة الجيش الوطني ولصد “العدوان” على العاصمة، حسب قوله.

وخصص السراج مبلغ مليار دينار ليبي من ميزانية الدولة الليبية لعام 2020 للصرف على “وزارة الدفاع والمجهود الحربي في طرابلس”، وذلك في إشارة لاستمرار ضخ الأموال على قواته والمرتزقة السوريين وجلب أسلحة وذخائر من تركيا.

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