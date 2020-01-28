طربلس..اجتماع أعضاء اللجنة (204) لتسوية أوضاع الإزدواج الوظيفي

عقدت اللجنة (204) المختصة بتسوية أوضاع من لديهم إزدواج وظيفي التابعة لوزارة العمل والتأهيل , اجتماعها الأول للعام الحالي 2020 يوم أمس بمقرها في طرابلس.

وعكفت اللجنة على دراسة مستندات عدد (400) شخص ضمن الدفعة (170) والتي ستحال لوزارة المالية.

مدير مركز التوثيق والمعلومات التابع لوزارة العمل والتأهيل “مسعود القذافي ” أكد لوال تحويل الدفعات من(165) وحتى (169) لوزارة المالية خلال المدة القريبة الماضية .

كما أفاد بعقد اجتماعات مكثفة مع لجنة التسويات المالية التابعة لوزارة المالية , وذلك بهدف مراجعة توحيد الإجراءات من حيث الرقم المالي للمواطنيين الذين يعانون مشاكل في صرف مرتباتهم .