رئيس وأعضاء «اجتماعي قبائل سرت» يزورون جرحى عملية «أبوقرين»

زار رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت الشيخ مفتاح مرزوق رفقة أعضاء المجلس، أمس الإثنين، جرحى عملية «أبو قرين» التابعين للقيادة العامة، المتواجدين بمستشفى «ابن سينا» التعليمي في مدينة سرت.

وقال الشيخ مرزوق في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الزيارة تأتي للاطمئنان على أحوال الجرحى الصحية، ومتابعة أوضاعهم والرفع من معنوياتهم لأنهم «أبطال يدافعون عن الوطن».

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إلى ذلك، عقد المجلس الاجتماعي لقبائل سرت اجتماعًا طارئًا مع مدير عام مستشفى «ابن سينا» التعليمي الدكتور علي الزرقاء، وعدد من الأطباء للاطمئنان على صحة الجرحى وعلاجهم، والاطلاع على المعوقات التي تواجة عمل الأقسام الطبية الإيوائية بالمستشفى.

وكان الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري أعلن، الأحد الماضي، أن قوات القيادة العامة شنت «عملية استباقية» عسكرية في منطقة أبو قرين (جنوب مصراتة)، لافتًا إلى أن القيادة العامة لا تسعى لتطوير الهجوم تقديرًا لـ«بعض المواقف الدولية» وعدم سقوط مزيد الشباب في الحرب.

في حين قال الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، إن قواته دمرت وسيطرت على عدد من الآليات المسلحة التابعة لقوات القيادة العامة التي حاولت التقدم تجاه أبوقرين.

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