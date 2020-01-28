أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تكثيفعمل الدرويات والتمركزات الأمنية وفتح نقاط تفتيشية داخل بلدية تاجوراء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنالدوريات الأمنية بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء قامت بتكثيف عمل الدرويات والتمركزات الأمنية وفتح نقاط تفتيشية داخل بلدية تاجوراء، وذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار وضبط المجرمين والخارجين عن القانون ومنع حدوث أي خروقات أمنية وفرض السيطرة الأمنية.