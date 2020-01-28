الخارجية الروسية: هذا سبب خروقات الهدنة.. وحفتر يزور موسكو قريباً

أكدت الخارجية الروسية أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر مستعد لإجراء زيارة أخرى إلى موسكو للتفاوض.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، إن هناك التزاماً نسبياً ملحوظاً بالهدنة المُعلنة بين طرفي القتال في ليبيا، مع وجود بعض الانتهاكات.

وأرجع بوغدانوف الخروقات التي شهدتها الهدنة إلى كون الجيش الوطني “يحارب جماعات مسلحة غالباً ما تكون ذات طبيعة متطرفة”.

وأشار نائب الوزير في مؤتمر صحفي إلى أن موسكو تؤيد اجتماع لجنة 5+5 الذي من المنتظر أن يلتئم في العاصمة السويسرية، جنيف، في أقرب وقت ممكن

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