إجراء 700 عملية قسطرة في مستشفى الهضبة خلال عام

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، إجراء قسم القسطرة القلبية بمستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقًا) 700 عملية قسطرة علاجية وتشخيصية وتركيب منظم نبضات قلب دائم وموقت خلال العام 2019، مسجلًا أعلى معدل له منذ أكثر من 10 سنوات.

وقالت الوزارة إن وكيلها العام محمد هيثم عيسى عقد عدة لقاءات مع إدارة المستشفى خلصت إلى إعادة تشغيل الأقسام وتجهيزها، وفي هذا الإطار جرى إصلاح قسم القسطرة القلبية المتوقف عن العمل منذ العام 2014، وإعادته إلى العمل في منتصف فبراير الماضي، وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية لدعم القطاع الصحي العام واستعادة تشغيل المستشفيات بكامل قدرتها الاستيعابية، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى تصدر مركز طرابلس الطبي، قبل أن يصدر قرار بترفيعه إلى مستشفى جامعي، قائمة نشاط أقسام قسطرة وجراحة القلب في ليبيا العامين 2010 و2011 بواقع 1428 عملية و1099 عملية على التوالي، فيما أجرى مستشفى الهضبة العام 669 عملية جراحية خلال الفترة من 2011 إلى 2016.

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