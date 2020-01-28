غرفة عمليات الكرامة :قوات مصراتة تسقط طائرة تركية بالخطأ وتدعي انها طائرة مسيّرة لقواتنا.
تعليقات
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ليش لا وهل طائراتكم معصوبه من الاسقاط ماهو أنتم حليتم أفواهم بخديعه اسمها هدنه وهم أستغلوا ساذجة تخطيكم وأعتقادكم بعلو كعبكم فغيروا الواقع علي الارض وانتم نائمون في العسل قلناها من قبل كان يفترض تحييد مطاري معيتيقه ومصراته قبل الهدنه وخليهم يناموا في هدنه ولكن تعطوهم الفرصه في جلب سلاح ومرتزقه دير عركه واعبي علي البوليص بيش تنفخ النار يا لشلم لو فيه لجنه دفاع فاعله في البرلمان كان طالبت بتقليم جوانح الميلشيات بحرمانهم من المطارات
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توا تنفعكم برلين ذاك الوهم المراد به الضحك علي الذقون
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fuck of Truce
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المهم انهم اسقطوا طائرة وخلاص يافرحة الصعايدة بالمصاريت لما واحد طخ ابوه لكى يحلف برحمته هم اسقطوا طائرة ليتباهى قنونو باسقاط الطائرة التى قال المتحدث باسم الجيش الوطنى اننا نصطادها مثل الحمام
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اردوغان زودهم بالطائرات المسيرة وبطاريات صواريخ قديمة تخلص منعا بعد شراء اس 400 وهم فرحانين انهم اسقطوا بها طائرة تركية مع انهم اغبياء فمن يقود هذه الطائرات من غرفة التخكم تعمد اسقاطها لشراء غيرها وتشغيل مصنع صهر اردوغان رزق الهبل على المجانين
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