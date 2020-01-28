ليبيا.. هل من حل سياسي؟

تستضيف دنيا نوار في حلقة جديدة من برنامج “النقاش المغاربي” الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري، الكاتب الصحافي عبد القادر قطشة، الكاتب والمحلل نزار مقني، للحديث عن أزمة ليبيا ونتائج مؤتمر برلين المكونة من خمس وخمسين نقطة تتمحور حول إلزامية الحل السياسي في ليبيا.

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