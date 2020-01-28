معيتيق يبحث مع سفير إيطاليا مخرجات مؤتمر برلين ودور روما في تفعيل الهدنة

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا.

وتناول اللقاء «الدور الإيطالي في محاولة تفعيل هدنة وقف إطلاق النار»، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وشدد معيتيق على أهمية دور إيطاليا في الاتحاد الأوروبي لمحاولة وقف التدخلات الأجنبية في الملف الليبي.

وأمس أصدر المجلس الرئاسي بيانا قال فيه إنه «سيكون مضطرا إلى إعادة النظر في مشاركته في أي حوارات بسبب خروقات» قوات القيادة العامة.

والأحد الماضي، تحدث الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري عن تنفيذ قواته «عملية استباقية» في أبوقرين (جنوب مصراتة)، مشددا على أنها «لا تعد خرقا لوقف إطلاق النار».

وقبل تلك التصريحات، أعلن الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو أن قواته دمّرت وسيطرت على عدد من آليات القيادة العامة التي حاولت التقدم تجاه أبوقرين.

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