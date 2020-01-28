“كهرباء الجفارة” مهدد بانقطاعات متكررة نتيجة جرائم السرقة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة الخط الغربي من 30 الناصرية بدائرة توزيع الجفارة تقدر بمسافة 3500 متر من أسلاك النحاس والتي تغذي نحو 6محولات ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدة منازل في المنطقة

الشركة قالت إنه تم الاعتداء أيضا على خط معهد النفط من 30 الحشان بدائرة توزيع النجيلة وسرقة أسلاك الكهرباء التي تقدر بمسافة 1000 متر وتغذي نحو 4 محولات ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن منطقة النجيلة، مناشدة الجهات ذات العلاقة في بلدية الجفارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر معلنة إخلاء مسؤوليتها عن انقطاع الكهرباء نتيجة هذا العمل الإجرامي.

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