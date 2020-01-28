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بالفيديو.. مرتزقة أردوغان يحتفلون بتقاضي الأموال في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر مرتزقة أردوغان وهم يحتفلون ويعربون عن سعادتهم بعد الحصول على أموال نظير قتالهم في ليبيا.

ويظهر التسجيل المصور المرتزقة وهم يتحدثون عن تقاضيهم أموالا بالدينار الليبي والدولار الأمريكي مؤكدين أنهم سعداء بالحصول على هذه الأموال.

وفي سياق منفصل كشف أحد مرتزقة أردوغان لصحيفة “إنفستيغاتيف جورنال” البريطانية، أنه متواجد في طرابلس للحصول على المال وتابع حديثه عن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قائلا: “لقد سمعنا حفتر، حفتر، حفتر، لكننا لا نعرف من هو ولم نره قط إلا في الأخبار.. ذكر الأتراك اسمه لنا في سوريا، وأخبرونا أن نذهب لمحاربته، لكن لم يهتم أحد حتى قالوا إن هناك 2000 دولار في الشهر لمن يذهب هناك”.

طرابلس_ليبيا

القهر يا عروس بحرنا مرتزقة دايلين فيك ..

Posted by ‎صحيفة جبين المجد الأخبارية‎ on Monday, January 27, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • وين الجلول المهبول ايوضحنا كيف إحساسه وهو ايشوف في المرتزقه السوريون فرحانين بتقاضي الدولارات من حكومة اللاوفاق من أجل قتل أبناء بلاده اطلع وتكلم وقول رأيك

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