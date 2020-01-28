قلق أوروبي بسبب الوضع الأمني في طرابلس

عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، عن قلق بروكسل بسبب الوضع الأمني في طرابلس والصعوبات التي تحول دون وقف إطلاق النار والبدء بعملية سياسية.

وأكد بوريل خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في برلين، على ضرورة التحلي بالصبر والعمل بشكل مستمر من أجل حل الأزمة الليبية وعلى ضرورة بذل مزيد من الجهد لتوحيد وتطوير السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المشترك.

وشدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أن الأزمة الليبية تتطلب مزيدا من الجهد الدولي المنسق وأن حلها لن يتم في وقت قصير.

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