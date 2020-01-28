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المسماري: الكرة بملعب سلامة والمجتمع الدولي للتصرف حيال خروقات تركيا المستمرة

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري على أن مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا معلن وحتى اللحظة تواصل تركيا إرسال الإرهابيين والمرتزقة دعماً لحكومة الوفاق.

المسماري شدد في تصريح لقناة “الحدث” أمس الإثنين على أن إرسال تركيا للإرهابيين خرق للقانون الدولي ولمقررات مؤتمر برلين، معتبراً أن الكرة الآن بملعب المبعوث الأممي غسان سلامة والمجتمع الدولي للتصرف حيال خرق تركيا المستمر.

ورأى أن الحل العسكري هو الوحيد للأزمة الليبية بسبب وجود الميليشيات الإرهابية التي لن تقبل تسليم أسلحتها.

كما لفت إلى أن الميليشيات الإرهابية والمرتزقة السوريين يهاجمون مواقع الجيش بطرابلس، مؤكداً على أن الجيش لن يتراجع لن عن مكتسباته في طرابلس.

ونوّه الناطق باسم الجيش إلى أن الجيش يحاول تأمين سرت بينما مصراتة خارج حسابتهم حالياً.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • درهتو كبودنا دمرو مدرج مطار مصراطة ومعيتيقة عليش تجدو في سلامة وغيرة الحل بايديكم لو كان الوضع بالعكس لارياتم كيف يتصرف الاخوان. قبلتو الهدنة لكي تركيا تقدم المزيد من الدعم وسلامة يتفرج وبينه وبين نفسه يقول اي سذاجة يتصرف بها هولاء ماعندي ما ندير يستاهلو والله حرام عليكم ابناء جيشنا يقصف فية من الجو الطياران التركي والمرتزقة علي الارض وانتو تجدو في سلامة يكفي من السذاجة الله يستركم وجعتو قلوبنا بما فية الكفاية

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  • الجيش لن يتراجع لن عن مكتسباته في طرابلس …… يستر اللة الامور لو تستمر هكي و تدفق المرتزقة اي مكاسب في طرابلس نخافو يدخلو بنغازي ويحطونا تحت احذيتهم.. ماتقعد عبيط يا مسماري اضربو مطار مصراتة وفكونا من العبط متاعكم شنو يمنعكم حتي لو دمرتو مصراتة بالكامل بمن فيها هم سبب البلاء الي نحن جميعا فية. انت في حرب مع المليشيات ومرتزقة فكونا من المثاليات يكفي حماقات

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