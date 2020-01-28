النائب الهادي الصغير: 43 نائبا ناقشوا في تونس توحيد المجلس

قال عضو مجلس النواب عن براك الشاطئ، الهادي الصغير، إن نوابا ناقشوا في تونس يومي 24 و25 يناير الجاري سبل توحيد المجلس، والوصول إلى جلسة تضم جميع النواب، والذين يجتمعون في طرابلس والنواب الموجودين في طبرق.

وعقد 43 نائبا من مناطق غرب وشرق وجنوب ليبيا الاجتماع بناء على دعوة من مركز الحوار الإنساني في جنيف.

وأضاف الصغير في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء «كان هناك تفاهم كبير بين الأعضاء من أجل التئام المجلس، إذ طالبوا بالعمل على عقد جلسة تشاورية تجمع أكبر عدد من النواب».

وأشار إلى أن الاجتماع «تمخض عن تشكيل لجنة من عشرة أشخاص للإعداد للقاء آخر يصل فيه عدد الحضور إلى أكثر من 100 عضو».

وقال النائب الهادي الصغير إن بعثة الأمم المتحدة المساهمة اعتذرت عن عدم حضور الاجتماع بذريعة «أنه في حالة وصول النواب إلى قرار ستعتد به، لكنها لن تتدخل في الإعداد لهذه الاجتماعات».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا