لافروف: عدد كبير من المسلحين في إدلب يتوجهون إلى ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء أن عدد كبير من المسلحين في إدلب يتوجهون إلى ليبيا في خرق للقرارات الأممية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين لافروف ووزيرة خارجية جنوب السودان “اووت دينق أشويل”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أكد اليوم الثلاثاء، أن اتفاق وقف الأعمال القتالية في ليبيا ينفذ بشكل عام، لكن هناك بعض الانتهاكات التي ترتكب على الأرض.

وقال بوغدانوف “يبدو لنا أن اتفاق وقف العمليات يحظى بالاحترام بشكل عام وهناك انتهاكات خاصة وأن الجيش تحاربه قوات ليس بالنظامية بل جماعات مسلحة التي غالبا ما تكون ذات طبيعة متطرفة” بحسب سبوتنيك