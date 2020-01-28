“التجاري الوطني” يُطوّر خدماته الإلكترونية

أطلق المصرف التجاري الوطني إصدارا جديدا لتطبيق “موبي مال” الإلكتروني يوفر عددا من الخدمات الجديدة ويربط الحسابات المصرفية بالخدمات الإلكترونية بخصوصية وأمان.

ومن بين هذه الخدمات، إمكانية إدارة البطاقات المالية مثل بطاقة ماستر كارد وأرباب الأسر بالإضافة إلى طلب بطاقة الصراف الآلي، إضافة إلى خدمة شحن محفظة سداد بسقف 500 دينار شهرياً مما يسمح للزبون بالدفع الإلكتروني في أكثر من 700 نقطة بيع داخل البلاد إلى جانب خدمة شراء بطاقات الدفع المسبق من جميع الفئات.

ومن بين الخدمات التي تضمنها التحديث الجديد، خاصية معرفة أسعار العملات وأماكن فروع المصرف والصراف الآلي عدا عن توفير أرقام هواتف مركز خدمات المشتركين.

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